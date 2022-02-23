По данным СМИ, об этом уже проинформировали украинское руководство.

Администрация американского президента Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

Также сообщается, что авианаблюдатели якобы зафиксировали нарушение Россией воздушного пространства Украины. Согласно имеющимся данным, утром в среду российский самолет, вероятно разведывательный, совершил непродолжительный полет над Украиной.

Источник добавил, что подобное предупреждение Киеву направляют третий раз за месяц.

"Путин не может дольше держать так много войск в полевых условиях", - говорит собеседник издания, комментируя вероятность вторжения РФ.

По оценкам Пентагона, вторжение может включать авиаудары, крылатые ракеты и наземную операцию. Примечательно, что атака россиян может идти не только со стороны оккупированного Донбасса, но и со стороны Беларуси - на Киев.

Еще один представитель администрации говорит, что операция должна начаться с кибератаки, за ней последует наземное вторжение, вероятно - ночью. При этом отмечается, что планы России могут меняться в зависимости от ежедневных событий.

Отметим, накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия до сих пор может начать огромное военное наступление на Украину, в том числе со стороны Беларуси.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью.

СМИ ранее писали, что под угрозой российской атаки находятся три украинских города.