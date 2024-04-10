Сергей Цехоцкий отметил, что россияне пытаются пробить оборону.

Эпицентром российского наступления на Новопавловском направлении стала Красногоровка. Оккупанты идут на штурмы при поддержке бронетехники, а также зафиксированы спецназовцы на квадроциклах.

"Третьи сутки подряд как армия РФ при поддержке бронетехника начали наступать в районе Красногоровки, продолжаются штурмы Невельского, Первомайского, пытаются закрепиться. На Красногоровку идут десятками единиц техники. Цель там, Селидово, оно в том в направлении. Но все атаки отбиты", - рассказал офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, россияне применяют танки, БМП и другие виды бронетехники, но украинские защитники уничтожают более половины техники.

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"Постоянно вылавливаем одиночных туристов, которые кстати подкреплены спецназовцами, которые на квадроциклах пытались наступать в направлении наших позиций. Это отчаянные штурмовики, то есть мобилизованных подкрепляют", - рассказал военный.

Также он указал, что Россия также наносит авиаудары, но пока они периодические.

"Они хотят ударить и пробить оборону в одном месте. Это у них такие маневры. Кулак туда сосредоточили. Но все атаки отбиты, позиции наших подразделений под контролем", - подытожил Цехоцкий.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 апреля - последние новости

В Генштбе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения. При этом Бахмутское и Новопавловское направления стали самыми горячими из-за большого количества попыток российских войск прорвать украинскую оборону.

Кроме того, украинские военные уже ликвидитровали около 450080 солдат армии РФ.

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