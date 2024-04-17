Атаку реализовали операторы БПЛА 8-го отдельного полка ССО.

Украинский беспилотник влетел в открытый командный люк одного из основных боевых танков России. В результате атаки российская броня взорвалась вместе с боекомплектом.

Как пишет Business Insider, это последний пример того, как операторы с обеих сторон управляют беспилотными летательными аппаратами с поразительной точностью и смертоносностью, уничтожая все: от солдат до дорогих и ценных целей, таких как танки.

Видео атаки опубликовали Силы специальных операций. Эксперты определили, что целью стал российский танк Т-90М - броня, которую Путин назвал "лучшим танком в мире". В одном фрагменте кадра беспилотник летит к танку, обходит заградительную клетку и попадает в люк.

Затем беспилотник в воздухе фиксирует, как танк разрывает от взрывов. Очевидно, детонируют боеприпасы внутри. Атаку реализовали операторы БПЛА 8-го отдельного полка ССО.

Еще в январе Украина поставила под сомнение утверждение Путина о том, что Т-90М - это "лучший танк в мире", после того как одна из боевых машин пехоты "Брэдли" огнем уничтожила эту броню во время боя в Степном неподалеку Авдеевки. Танк был уничтожен огнем из 25-мм цепной пушки M242 Bushmaster.

Как Россия защищает танки "панцирями"

Как писал УНИАН, в начале апреля россияне применили под Красногоровкой (к северу от Авдеевки) танк Т-72 с приваренными к нему по принципу черепашьего панциря металлическими листами. Несмотря на то, что танк с таким "обвесом" фактически потерял возможность вести бой, он успешно выполнил возложенную на него задачу - безопасно довез штурмовую группу до украинских позиций и смог вернуться обратно.

Только после того, как украинским разведчикам удалось вычислить место базирования "танка-черепахи", его уничтожили вместе с ангаром.

На днях стало известно, что россияне создали второй "танк-черепаху", несколько усовершенствовав его конструкцию. Аналитики отмечают, что стоит ожидать появления большего количества таких танков у врага, поскольку пока они показывают свою эффективность в выполнении поставленных задач.

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