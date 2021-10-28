Украинская делегация заявляет, что такая позиция РФ препятствует продвижению в обсуждении политической части Минских соглашений.

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская делегация не может сформулировать, как понимает Минские договоренности.

Об этом украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает в Facebook по итогам заседания, состоявшегося 27 октября в режиме видеоконференции.

"В политической части российская сторона так и не смогла сформулировать, как она понимает Минские договоренности. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой для урегулирования является выполнение решений лидеров государств "нормандского формата", а также весь пакет Минских договоренностей. И пока российские представители не смогут определить между кем заключены эти документы, рассчитывать на серьезное продвижение в обсуждении политической части сложно", - говорится в сообщении.

Также украинская делегация считает, что системные ограничения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны оккупационных администраций не только грубо нарушают главные принципы мирного урегулирования, но и свидетельствуют о нежелании российской стороны выполнять часть договоренностей касательно ситуации с безопасностью в "нормандском" и "минском" форматах.

Читайте такжеРоссию в ТКГ больше всего интересовал вопрос применения Украиной BayraktarСогласно докладу главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшара Халита Чевика, участились случаи препятствования деятельности миссии со стороны российских вооруженных формирований. Среди них речь идет об ограничении свободы передвижения, попытках радиоподавления каналов управления БПЛА по наблюдению миссии и прочее.

Так, с 27 июля 2020 года (даты установление дополнительных мер по усилению режима прекращения огня) зафиксировано 744 случая ограничения деятельности СММ ОБСЕ: 668 на неподконтрольной правительству Украины территории, 71 – на контролируемой правительством Украины территории и пять – в "серой" зоне.

Минские договоренности

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей от сентября 2014 года - Минского протокола и Минского меморандума. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Новыми договоренностями, достигнутыми "нормандской четверкой", предусмотрено прекращение огня с 15 февраля 2015 г., а также отвод всех тяжелых вооружений.

Также предусмотрено "освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Этот процесс должен был быть завершен не позднее пятого дня после отвода тяжелого оружия.

Кроме того, договоренностями предусмотрено "выведение всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружение всех незаконных групп".

Договоренностями предусмотрено "в первый день после отвода начать диалог о модальности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона".

Автор: Виталий Саенко