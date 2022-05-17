Руководитель области отметил, что оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию вдоль всей границы и назвал причины таких действий врага.

Вооруженные силы Украины отбили вторую попытку оккупантов прорвать границу на Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире информационного телемарафона.

"На данный момент ситуация стабильная. Тот бой, который был на границе с фашистской Россией, он уже завершился. Это была вторая попытка россиян прорвать границу с Украиной на Сумщине...Они уже работали более мощно, работали под мощным прикрытием артиллерии", - рассказал Живицкий.

Он отметил, что это уже неприятные "звоночки", оккупанты ведут разведку боем и пытаются "прощупать" нашу обороноспособность своими попытками точечно прорывать границу.

"Они пытаются вдоль всей границы дестабилизировать ситуацию", - сказал Живицкий.

Отвечая на вопрос о смысле такого "прощупывания" оккупантами границы, глава области назвал две причины.

"Во-первых, чтобы понимать насколько мы сегодня готовы к защите своего региона и границ Украины. Во-вторых, они, возможно, боятся контрнаступления украинских войск, укрепляют со своей стороны границу", - добавил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОВА сообщил, что на севере Шосткинского района продолжается бой, российские оккупанты пытаются прорваться через границу.

Российские оккупанты ночью 15 мая обстреляли ракетами Сумскую область. Одна из них попала в мост через реку Клевень в Шосткинском районе. По словам главы ОВА, войска РФ уничтожили мост, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины – разбитая врагом переправа позволяла перемещаться в сторону РФ.

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