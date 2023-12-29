Сообщается, что 11 человек получили ранения.

Российские оккупанты утром 29 декабря нанесли массированный удар по Харькову. Оккупанты нанесли более 20 ударов, предварительно – ракетами С-300.

"В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных построек, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты", - говорится в сообщении глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что во время вражеских обстрелов поврежден автомобиль скорой помощи. При этом в результате ударов один человек погиб - мужчина около 35 лет, а еще 11 человек получили ранения.

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Также сообщается, что еот артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали более 15 населенным пунктам Харьковщины: Уди Богодуховского района; Волчанск, Малая Волча, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Кроме того, россияне нанесли авиационные удары в районе Петропавловки и Глушковки Купянского района. ВСУ отбили в течение суток 24 атаки врага возле Синьковки Купянского района

"За сутки на территории Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 6,1 га территории, уничтожили 335 ВНП. Разминирование продолжается", - подытожил чиновник.

Атака России на Украину 29 декабря - последние новости

Утром 29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу в связи с ракетной атакой со стороны России.

Взрывы прогремели во многих городах Украины. В частности, известно, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Также уже известно о 5 пострадавших в столице. В Подольском районе Киева произошел пожар на складе. Падение обломков зафиксировано в Подольском и Святошинском районах Киева, предваритлеьно, есть возгорание жилого дома.

В Днепре одна из вражеских ракет попала в ТРЦ. Также есть информация о жертвах.

Во Львове в результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом. В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно - из-за падения обломков ракеты. На место направляются все профильные службы.

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