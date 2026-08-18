В Испании продают замок XI века: сколько он стоит

Хотя обычно он закрыт для посетителей, иногда там проводятся дни открытых дверей.

Исторический замок Кастильо-де-Аркос (Castillo de Arcos de la Frontera), построенный в XI веке в Андалусии (Испания), выставлен на продажу за 7,9 миллиона евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Замок выставлен на продажу через платформу Sotheby's – это произошло впервые с 1922 года. Площадь замка составляет 5300 квадратных метров. Сегодня он принадлежит маркизу Тамарону Сантьяго де Мора-Фигероа.

Сооружение находится в городе Аркос-де-ла-Фронтера в провинции Кадис. Замок возвышается на вершине скалы, с которой открывается живописный вид на реку Гвадалете.

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Изначально Кастильо-де-Аркос был построен как крепость, но в XIV веке он был преобразован в жилой дворец для герцогов Аркос.

Замок окружен стенами, за которыми скрывается уникальный комплекс внутренних двориков и садов, обеспечивающих уединение и покой в самом сердце исторического центра.

Центральную ось поместья образует большая ландшафтная площадка, окруженная живыми изгородями из мирта и высокими кипарисами. Ее дополняет второй арочный внутренний дворик, который подчеркивает жилой характер комплекса.

Сам замок насчитывает 60 комнат, в том числе 12 спален и 10 ванных комнат, а также внутренние дворики и сады. В нём есть 25-метровая библиотека, сводчатые потолки и терраса с панорамным видом на окрестности.

В течение последнего столетия замок тщательно реставрировали, сохраняя при этом его исторический облик.

Хотя обычно Кастильо-де-Аркос закрыт для посетителей, четыре раза в год в нем проводятся дни открытых дверей. Туристы также могут полюбоваться им снаружи, восхищаясь его величественным видом.

Один из пользователей написал в Google Reviews: "Само место просто невероятное, находить такие скрытые жемчужины по дороге настолько увлекательно, что мы даже задумались о переезде сюда. Если пройти чуть дальше по тропинке, можно увидеть ещё больше очаровательных мест".

Другой посетитель добавил, что это "абсолютно прекрасное место, как и весь город".

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