Страсти на грани: Netflix показал тизер 4 сезона политического триллера 'Дипломатка' (видео)

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер четвертого сезона отмеченного критиками американского сериала в жанре политический триллер "Дипломатка" (The Diplomat).

В новом сезоне посла США в Великобритании Кейт Вайлер ждут новые политические интриги и глобальные вызовы, в эпицентре которых всегда будет оказываться ее муж, также дипломат, а теперь вице-президент США Хэл Вайлер. Параллельно Кейт будет пытаться спасти свой брак.

К главным ролям в новом сезоне вернутся Кэри Расселл (посол США в Великобритании Кейт Вайлер), Руфус Сьюэлл (вице-президент США Хэл Вайлер), Эллисон Дженни (президент США Грейс Пенн), Брэдли Уитфорд (первый джентльмен США Тодд Пенн), Рори Киннир (премьер-министр Великобритании Никол Троубридж), Дэвид Гьяси (министр иностранных дел Великобритании Остин Деннисон), Али Ан (глава лондонского отделения ЦРУ Эйдра Парк), Ато Эссонда (заместитель главы миссии посольства США в Лондоне Стюарт Хейфорд) и Нана Менса (руководитель аппарата Белого дома Билли Аппиа).

Видео дня

Четвертый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут одновременно 15 октября 2026 года.

Сериал "Дипломатка" интересные факты

Первый сезон сериала "Дипломатка" от Деборы Кан (сериалы "Анатомия Грей", "Винил", "Родина") вышел в апреле 2023 года и был положительно воспринят как критиками, так и зрителями.

Интересно, что каждый новый сезон – второй, вышедший в октябре 2024 года, и третий, вышедший в октябре 2025 года – получал лучшие отзывы, чем предыдущие.

На данный момент общая оценка "Дипломатки" на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у сериала 92% одобрения от критиков и 74% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

При этом у сериала несколько десятков престижных наград и номинаций, в том числе на "Золотой глобус", "Эмми" и Critics' Choice Television Awards.

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