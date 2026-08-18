Страсти на грани: Netflix показал тизер 4 сезона политического триллера 'Дипломатка' (видео)

Продолжение сериала станет доступно 15 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер четвертого сезона отмеченного критиками американского сериала в жанре политический триллер "Дипломатка" (The Diplomat).

В новом сезоне посла США в Великобритании Кейт Вайлер ждут новые политические интриги и глобальные вызовы, в эпицентре которых всегда будет оказываться ее муж, также дипломат, а теперь вице-президент США Хэл Вайлер. Параллельно Кейт будет пытаться спасти свой брак.

К главным ролям в новом сезоне вернутся Кэри Расселл (посол США в Великобритании Кейт Вайлер), Руфус Сьюэлл (вице-президент США Хэл Вайлер), Эллисон Дженни (президент США Грейс Пенн), Брэдли Уитфорд (первый джентльмен США Тодд Пенн), Рори Киннир (премьер-министр Великобритании Никол Троубридж), Дэвид Гьяси (министр иностранных дел Великобритании Остин Деннисон), Али Ан (глава лондонского отделения ЦРУ Эйдра Парк), Ато Эссонда (заместитель главы миссии посольства США в Лондоне Стюарт Хейфорд) и Нана Менса (руководитель аппарата Белого дома Билли Аппиа).

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Четвертый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов. Все они выйдут одновременно 15 октября 2026 года.

Сериал "Дипломатка" – интересные факты

Первый сезон сериала "Дипломатка" от Деборы Кан (сериалы "Анатомия Грей", "Винил", "Родина") вышел в апреле 2023 года и был положительно воспринят как критиками, так и зрителями.

Интересно, что каждый новый сезон – второй, вышедший в октябре 2024 года, и третий, вышедший в октябре 2025 года – получал лучшие отзывы, чем предыдущие.

На данный момент общая оценка "Дипломатки" на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у сериала 92% одобрения от критиков и 74% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

При этом у сериала несколько десятков престижных наград и номинаций, в том числе на "Золотой глобус", "Эмми" и Critics' Choice Television Awards.

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