'ПриватБанк' повысил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 августа, вырос на 9 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 52,15 гриви за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 21 копейку и составляет 45,05 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 28 копеек – до 52,36 гривны.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 18 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,81 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 52,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

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