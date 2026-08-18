Доллар и евро подорожали: курс валют в Украине 18 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 августа, вырос на 3 копейки и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 52,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 18 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,81 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на этой неделе валютный рынок может "нервничать", но пока нет оснований ожидать, что курс валют резко превысит нынешний уровень. Согласно его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,2 гривни на межбанковском рынке и 44,8–45,2 гривни на наличном рынке.

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