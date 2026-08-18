Дунай обмелел настолько, что из самолета видны огромные песчаные острова (фото)

В этом году Дунай столкнулся с одним из самых сильных периодов маловодья за последние десятилетия.

Из-за засухи Дунай превратился из мощной реки в небольшую речушку, извивающуюся по Румынской равнине. На новых снимках хорошо видны острова, образовавшиеся из песчаных наносов, а также небольшие рукава, разделяющие румынский и болгарский берега.

Как пишет Libertatea, фотографии были сделаны в понедельник, 17 августа, из пассажирского самолета на высоте от 8000 до 10 000 метров в районе уезда Телеорман. Из-за низкого уровня воды обнажились значительные песчаные участки – характерный признак периодов маловодья на Дунае.

По последним данным, 16–17 августа расход воды Дуная при входе в Румынию снизился еще сильнее и составил 1350 кубометров в секунду. Это значительно ниже многолетнего среднего показателя августа – 3900 кубометров в секунду.

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По прогнозу, в ближайшие дни расход воды может опуститься еще ниже - до 1300 кубометров в секунду.

Обмеление Дуная - подробности

В этом году Дунай столкнулся с одним из самых сильных периодов маловодья за последние десятилетия. Продолжительная жара и засуха в Центральной Европе привели к резкому сокращению уровня воды в реке. Дополнительным фактором стало уменьшение притока воды из Альп: из-за потепления сокращаются запасы снега и льда, которые раньше частично компенсировали дефицит осадков.

В некоторых районах из воды показались затонувшие десятилетия назад суда, в том числе корабли времен Второй мировой войны. Низкий сток также создал проблемы для энергетики.

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