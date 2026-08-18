Россия пригрозила Великобритании последствиями за поставку дронов Украине, - BBC

Лондон уже ответил на угрозы Кремля и дал понять, что не боиться.

Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации украинского кризиса" после подтверждения использования британских беспилотников для ударов по целям на российской территории.

"Таким образом, Соединенное Королевство выступает в качестве соучастника и пособника кровавых преступлений и террористических актов. Действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия, за которые ему придется ответить", - говорится в заявлении посольства РФ в Великобритании.

Российские дипломаты даже пообещали, что чем сильнее Лондон будет помогать Украине, "тем выше будет цена, которую он заплатит".

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Предупреждение Москвы в адрес Лондона прозвучало после волны украинских ударов по России.

На угрозы РФ уже ответил представитель Министерства обороны Великобритании, заявив BBC News, что Великобритания "плечом к плечу" с Украиной.

"У России не должно быть сомнений в решимости нашего правительства противостоять российской агрессии в Украине", - говорится в заявлении представителя.

В британском Минобороны добавили, что их страна "привержена предоставлению Украине необходимого оборудования для защиты от незаконного вторжения Путина".

Военный источник подтвердил изданию, что британские беспилотники использовались в атаках по РФ, которые нанесли экономический ущерб примерно на $44 млрд.

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что британские беспилотники были использованы для атаки на российскую территорию, включая топливный склад в Каменском районе Ростовской области.

Британские беспилотники для Украины

В апреле Великобритания объявила о поставке Украине десятков тысяч беспилотников, включая дальнобойные, в рамках крупнейшей в истории поставки.

Эти дроны, созданные двумя отдельными британскими компаниями, использовались для широкомасштабных и успешных атак на военные и промышленные объекты РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады онлайн-ритейлера Wildberries.

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