В Steam начался фестиваль украинских игр: скидки до 90% на 'Сталкер' и Metro

В рамках акции стоимость на игры начинается от 49 грн.

В цифровом магазине Steam стартовал фестиваль украинских игр, запущенный по случаю Дня Независимости нашей страны. Мероприятие началось еще 17 августа и продлится до 24 августа включительно.

В этом году в нем участвуют более 680 украинских игровых проектов – от инди-тайтлов от разработчиков-одиночек до блокбастеров от GSC Game World и 4A Games, покоривших мир. А самое главное, что покупкой вы сможете поддержать украинский геймдев.

Лучшие предложения на распродаже:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (скидка 30%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 556 грн (скидка 30%)

Metro 2033 Redux – 53 грн (скидка 90%)

Metro: Last Light Redux – 53 грн (скидка 90%)

Metro Exodus – 119 грн (скидка 80%)

Sherlock Holmes Chapter One – 69 грн (скидка 90%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (скидка 90%)

Туконі: Хранителі Лісу – 149 грн (скидка 25%)

SAND: Raiders of Sophie – 319 грн (скидка 20%)

La Quimera – 350 грн (скидка 50%)

Cossacks 3 – 94 грн (скидка 66%)

STONKS-9800: Симулятор фондового ринку – 105 грн (скидка 30%)

BIGFOOT – 319 грн (скидка 20%)

Menace from the Deep – 108 грн (скидка 70%)

Becastled – 278 грн (скидка 33%)

Ostriv – 263 грн (скидка 20%)

Football, Tactics & Glory– 74 грн (скидка 75%)

Copycat – 100 грн (скидка 60%)

Lossless Scaling – 64 грн (скидка 50%)

Также игрокам доступны к ознакомлению демоверсии игр (около 170 штук), самые ожидаемые будущие игры от украинских разработчиков и другие активности.

Видео дня

Параллельно в Steam проходит распродажа игр серии Mafia и издателя SEGA. Со скидками до 85% можно купить проекты серий Persona, Warhammer, Yakuza и не только.

Ранее критики составили топ-10 лучших игр Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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