В Steam начался фестиваль украинских игр: скидки до 90% на 'Сталкер' и Metro

В цифровом магазине Steam стартовал фестиваль украинских игр, запущенный по случаю Дня Независимости нашей страны. Мероприятие началось еще 17 августа и продлится до 24 августа включительно.
В этом году в нем участвуют более 680 украинских игровых проектов – от инди-тайтлов от разработчиков-одиночек до блокбастеров от GSC Game World и 4A Games, покоривших мир. А самое главное, что покупкой вы сможете поддержать украинский геймдев.
Лучшие предложения на распродаже:
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (скидка 30%)
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 556 грн (скидка 30%)
- Metro 2033 Redux – 53 грн (скидка 90%)
- Metro: Last Light Redux – 53 грн (скидка 90%)
- Metro Exodus – 119 грн (скидка 80%)
- Sherlock Holmes Chapter One – 69 грн (скидка 90%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (скидка 90%)
- Туконі: Хранителі Лісу – 149 грн (скидка 25%)
- SAND: Raiders of Sophie – 319 грн (скидка 20%)
- La Quimera – 350 грн (скидка 50%)
- Cossacks 3 – 94 грн (скидка 66%)
- STONKS-9800: Симулятор фондового ринку – 105 грн (скидка 30%)
- BIGFOOT – 319 грн (скидка 20%)
- Menace from the Deep – 108 грн (скидка 70%)
- Becastled – 278 грн (скидка 33%)
- Ostriv – 263 грн (скидка 20%)
- Football, Tactics & Glory– 74 грн (скидка 75%)
- Copycat – 100 грн (скидка 60%)
- Lossless Scaling – 64 грн (скидка 50%)
Также игрокам доступны к ознакомлению демоверсии игр (около 170 штук), самые ожидаемые будущие игры от украинских разработчиков и другие активности.
Параллельно в Steam проходит распродажа игр серии Mafia и издателя SEGA. Со скидками до 85% можно купить проекты серий Persona, Warhammer, Yakuza и не только.
Ранее критики составили топ-10 лучших игр Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.