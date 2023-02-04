В то же время в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей "Калибров".

По состоянию на утро 4 февраля в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", - сообщает пресс-центр Военно-Морских сил ВСУ.

В то же время, по данным ВМС, в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

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Отмечается, что в Азовском море противник продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

Ракетный террор РФ: главные новости

Россияне регулярно устраивают массированные ракетные удары по Украине. В последнее время ракеты запускают стратегические бомбардировщики. Количество носителей "Калибров" в Черном море уменьшалось ежедневно. Эксперты связывают это с дефицитом ракет. По данным главы ГУР Кирилла Буданова, всего в РФ осталось 9% довоенных запасов этих ракет.

Между тем утром 4 февраля во всех областях Украины объявлено воздушную тревогу. Тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов. Сигнал тревоги начал распространяться с 9:00 на севере, востоке и юге Украины, вскоре "покраснели" и западные регионы.

В воздухе над Беларусью фиксируют российский самолет дальнего радиолокационного слежения А-50У, что собирает данные о целях для последующих массированных атак РФ.

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