Вероятно, РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие в Беларуси, считает Беларускі Гаюн.

Россия не возвращает переброшенную накануне на летно-тактические учения в Беларусь боевую авиацию, пишет"Беларускі Гаюн".

При этом указывается, что беларусские вертолеты начали передислокацию на свои постоянные аэродромы.

Наблюдатели допускают, что вывод самолетов и вертолетов ВКС РФ может начаться в ближайшие дни.

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"В противном случае это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, "усиление авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ", - говорится в сообщении Гаюна.

Ситуация в Беларуси - актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует беларусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.

В настоящее время угроз наступления войск ВС РФ и Беларуси украинская разведка не видит.

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