От тревоги "покраснели" все области.

Во всех областях Украины утром 4 февраля объявлена воздушная тревога. Тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов.

Сигнал тревоги начал распространяться с 9:00 на севере, востоке и юге Украины, затем "покраснели" и западные регионы.

Беларускі Гаюн фиксирует активность в воздухе над Беларусью российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У, который собирает данные о целях для будущих массированных атак РФ.

Видео дня

Карта воздушных тревог

Ситуация в Беларуси - актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует беларусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения "союзных" войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.

В настоящее время угроз наступления войск ВС РФ и Беларуси украинская разведка не видит.

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