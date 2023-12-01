Кремлевский диктатор пытается восстановиться, однако он не имеет достаточно сил и финансов для этого, заметил Свитан.

Россия впервые с советских времен выделит на оборону почти треть всех расходов бюджета. Однако, как отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, это просто игра цифр и ничего страшного здесь нет. Он напомнил, что благодаря продвижению Минских соглашений Путин имел несколько лет, чтобы подготовиться к нападению на Украину.

"Почти семилетний бюджет они тратили на производство техники, боеприпасов, подготовку военных. Потом в один год это все сожгли на нашем фронте – весь семилетний бюджет. Сейчас у них нули", – объяснил Свитан в эфире "24 канала".

По сравнению со средствами, которые РФ потратила за эти годы, в следующем году выделят лишь пятую часть от этой суммы, подчеркнул эксперт. Кремлевский диктатор пытается восстановиться, однако он не имеет достаточно сил и финансов для этого.

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По словам Свитана, увеличенным бюджетом Путин не восстановит даже прошлогодние показатели. Расходы, заложенные на 2024 год, в основном – для поддержания "обороноспособности" оккупационных войск РФ, считает он.

"Там наступательного практически ничего нет. Ему бы за этот бюджет хотя бы восстановить нетронутый запас. Однако, судя по цифрам, он даже его не восстановит", – заметил полковник запаса.

По его мнению, максимум, что удастся россиянам – поддержать уровень боевой нагрузки. Россияне ежедневно производят 7 тысяч снарядов, и с увеличением бюджета эта возможность будет сохраняться в течение следующего года.

"Эти деньги – на поддержание уровня боевого напряжения. Может не хватить. Когда у нас появится авиация, дальнобойные средства поражения, которые передают партнеры и изготовленные нами, то у россиян снова возникнет дефицит по противодействию этим средствам поражения", – резюмировал Роман Свитан.

Война в Украине: это стоит знать

На фоне угрозы российских ударов по критической инфраструктуре Украины с наступлением зимнего периода в администрации Байдена выделили три ключевых направления помощи нашей стране. Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что речь идет в частности об усилении возможностей украинской ПВО.

Кроме того, в 2024 году Министерство обороны Украины совместно с Минстратегпромом в разы увеличит производство ракет, вооружения и военной техники. По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, приоритетом будет производство средств ПВО.

Между тем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что за 11 месяцев 2023 года российские оккупационные войска совершили 59 тысяч обстрелов по населенным пунктам в 24 регионах страны.

В результате вражеских атак погибли 2 тысячи граждан Украины. Больше всего ударов зафиксировано в Запорожской, Херонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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