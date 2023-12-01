Кирби заметил, что США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО.

В Соединенных Штатах Америки сосредоточились на трех приоритетных направлениях помощи Украине, чтобы она могла пройти зиму в свете угрозы повторных атак России по объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В ходе своего брифинга он отметил, что президент США Джо Байден и его советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом.

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", – подчеркнул он.

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Кирби заметил, что США и другие страны уже передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger, а также другие системы ПВО.

"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", – добавил он.

Было передано защитное оборудование, среди которого специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.

В-третьих, по словам Кирби, Украине передают резервное оборудование и материалы. Речи идет о, в том числе, высоковольных автотрансформаторах, промышленных топливных генераторах и мобильном автономном оборудовании, "чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии".

Помощь Украине: последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные получат дополнительные системы IRIS-Т, Patriot и Hawk. По его словам, эта помощь будет результатом деятельности созданной в рамках "Рамштайна" коалиции ПВО, лидерами которой являются Германия и Франция.

Кроме того, Франция увеличит поставки боеприпасов Украине в 2024 году. Такое заявление инженер-генерал по вооружению, председатель Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док.

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