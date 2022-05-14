Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно.

Враг пытается установить системы ПВО на острове Змеиный.

Об этом в своем Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Там враг пытается установить системы противовоздушной обороны, но соответствующие решения нашего военного руководства станут фатальными для врага", - отметил он.

Братчук также сообщил, что ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, без обстрелов. Он подчеркнул, что наши силы ПВО продолжают выполнять боевые задачи.

Как сообщал УНИАН, 13 мая представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что есть данные, что Россия разместила на острове Змеином комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Он отметил, что не исключено, что в будущем на острове разместят ракетные комплексы, которые будут позволять обстреливать территории Украины.

В разведке отмечают, что остров Змеиный - это стратегический объект, который будет использоваться в РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья.

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