Борьба за остров будет продолжаться до тех пор, пока его не деоккупируют полностью.

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

По его словам, остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Кроме того, змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Буданов подчеркнул, что это едва ли не единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины... Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем докупать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, нам завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – отметил Буданов.

Ранее в Минобороны заявили, то российские захватчики пытаются наращивать военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать морские коммуникации Украины.

В апреле в Черном море украинскими ракетами "Нептун" был уничтожен крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота, который в конце февраля пограничники со Змеиного острова послали на "х*й".

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 12 мая было ликвидировано 13 вражеских кораблей / катеров.

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