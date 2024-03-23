Об этом заявил глава Запорожской ОГА.

Россия намерена приучить людей на временно оккупированных территориях Украины к алкоголизму: там почему-то решили, что людям следует больше пить.

Поэтому увеличение потребления алкогольных напитков выбрали как приоритет для населения, заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По его данным, планируется создание новой сети магазинов, в которой будут продавать спиртное.

В эту идею Россия хочет вложить 50 млн рублей, подчеркнул чиновник.

Видео дня

"Вместо развития образования, медицины и культуры, они решили, что их приоритет - увеличение потребления алкогольных напитков", - оценил Федоров политику оккупантов.

В то же время жителям ВОТ предоставили возможностью слушать пропагандистское "Радио Крым". Соответствующее вещание появилось на радиоволнах города Мелитополь.

Вместе с тем, машина репрессий продолжает притеснять население и арестовывать людей по доносам, как в советские времена. Хотя, по словам Федорова, такие случаи больше похожи на похищения. С начала 2024 года их зафиксировано почти три сотни.

"Людей задерживают по доносам в нелояльности, держат в застенках. Все причастные к этим преступлениям понесут ответственность", - акцентировал он.

ТОТ грозит "новая" фильтрация

На днях спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что украинцам на оккупированной территории следует, несмотря на сопротивление России, попытаться выехать с ВОТ.

Он говорит, что после своего прогнозируемого переизбрания в роли правителя РФ Путин усилит в Украине фильтрационные мероприятия. Юсов заявил, что украинцев на ВОТ Россия воспринимает как враждебные элементы. Там уже сложная ситуация, но дальше будет еще хуже.

Вас также могут заинтересовать новости: