Маляр говорит, что оккупанты психологически давят на украинцев.

После того, как России не удалось захватить Украину и поменять власть в Киеве, она сменила стратегию войны.

Об этом заявила "Обозревателю" заместитель министра обороны Анна Маляр.

Говоря о постоянных ракетных ударах по территории Украины, чиновница пояснила, что агрессор таким образом пытается оказать психологическое давление на мирное население.

"Они начали применять ракеты - это психологическое влияние, чтобы мы сдались, потому что России важна наша капитуляция. Ракетные удары очень сложно перенести психологически. Когда это твой родной город, твои родные люди - невероятно", - объясняет Маляр.

Одной из первоначальных целей РФ она назвала создание псевдореспублик. Также враг планировал захват Киева и таким образом - всей власти в стране.

"Это был план-максимум. План минимум - это географические границы Донецкой и Луганской областей и проход, чтобы завести воду в Крым. Эти два рубежа они не взяли, но некоторые территории захватили - это не секрет", - говорит замминистра.

Отдельно она отметила сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях, где их жители отказываются сотрудничать с россиянами.

"И это то, что никогда россиянам не понять в украинской натуре, что мы за свободу готовы умереть", - подчеркивает Маляр.

Поэтому, по ее словам, Кремль стал использовать ракеты для бомбардировок цивильных и военных объектов по всей стране. Агрессор пытается сравнять с землей целые города и таким образом надавить на жителей страны.

"Но у этих, на первый взгляд, иррациональных ракетных обстрелов есть практическая цель - запугать нас. Так же, как и зверство по отношению к мирному населению преследует цель устрашения", - объясняет чиновница.

Ранее сегодня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в Украине в дальнейшем будет позиционная война и последующее наступление оккупантов. По словам Арестовича, в России нет серьезных сил, потому что речь идет о срочниках, которых начали призывать в армию с 1 апреля, а для их минимальной подготовки нужно два-три месяца. При этом он добавил, что России придется снять с хранения запасы оружия и военной техники.