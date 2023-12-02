Россия демонстрирует от месяца к месяцу тенденцию роста по применению бомб.

По итогам ноября Россия поставила грустный рекорд по количеству КАБов (корректирующих авиационных бомб), которые сбрасывает авиацией для ударов по Украине.

По данным военно-политического эксперта Александра Коваленко, за прошедший месяц было применено более 1200 упомянутых авиабомб. Так много Россия по Украине еще не запускала, утверждает он.

"По КАБ. Без оптимизма... Статистика за ноябрь неутешительная и демонстрирует от месяца к месяцу тенденцию роста", - указал Коваленко.

Также в ноябре оккупанты установили 2 суточных "рекорда" применения КАБов. Первый пришелся на 6 ноября, когда авиация РОВ сбросила 103 бомбы, второй - на 29 ноября, когда Россия применила 120 бомб для обстрелов Украины.

Помимо этого, сейчас Россия "экспериментирует" с использованием кассетных РБК-500 с блоками УМПК на поле боя. Враг пытается приспособить свои Су-25 к применению высокоточных планирующих бомб.

Вдохновившись турецкой модернизацией азербайджанских штурмовиков Су-25 до версии "ML", перед ВПК РФ также поставили соответствующую задачу.

"Главная цель - приспособить Су-25 к применению высокоточных планирующих бомб. Это позволит повысить показатели ударов, ориентировочно, на 30% и более", - отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко пояснил, почему РФ стала активнее применять КАБы

Враг стал активнее бить по Украине КАБами с начала октября 2023 года. Об этом также заявлял Коваленко в своей аналитике. Он объяснил этот "феномен" тем, что РФ вывела кустарное производство УМПК на "промышленные" масштабы. Это позволило армии России увеличить запас КАБов и усиленнее ими бить.

Тогда Коваленко также прогнозировал, что в октября возможен новый рекорд по количеству использованных авиабомб со стороны РФ. Но статистика за ноябрь оказалась выше.

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