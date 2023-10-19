Максимальное количество примененных бомб в течение суток - 80 КАБ.

С начала октября российской тактической авиацией было применено более 700 корректируемых авиационных бомб (КАБ), преимущественно доработанных с помощью УМПК бомбы ФАБ-500.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Максимальное количество примененных бомб в течение суток - 80 КАБ. Не исключено, что в октябре будет установлен абсолютный рекорд по применению противником КАБов - более 1 000", - отметил аналитик.

Он отметил, что оккупанты вывели кустарное производство УМПК на "промышленные" масштабы. "Кустарщина, в тандеме с запасами авиационных бомб, доставшихся по наследству от СССР, позволяет оккупантам наращивать применение КАБ", - объяснил эксперт.

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Коваленко высказал мнение, что такое положение вещей "лишний раз поднимает вопрос, комплексной нейтрализации российской тактической авиации, в воздухе и на земле".

Война в Украине: новости

Россияне в последнее время постоянно применяют авиабомбы для ударов по Украине. Так, буквально в конце сентября российские захватнические войска ударили по Херсонской области управляемыми авиабомбами.

А в начале сентября оккупанты гордо заявили, что создали планирующую бомбу на базе ФАБ-1500. Якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины была впервые применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

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