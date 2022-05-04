Украинские защитники во вторник успешно отразили 12 атак российской армии.

На Донбассе во вторник военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 6 вражеских танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Об этом сообщается в оперативной информации по ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Всего в течение суток украинские защитники успешно отразили 12 атак врага.

По состоянию на утро 3 мая украинские войска с начала полномасштабного вторжения России ликвидировали уже около 24,2 тыс. оккупантов. Так, потери противника с 24 февраля по 3 мая среди личного состава составили около 24 тыс. 200 человек. Танков – 1 тыс. 62, боевых бронированных машин – 2 тыс. 567, артиллерийских систем – 475, реактивных систем залпового огня – 162, средств противовоздушной обороны – 80, самолетов – 194, вертолетов – 155, сообщили в украинской разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: