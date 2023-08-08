Сейчас этот склад под открытым небом опустошен более чем на 40%.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия расконсервировала более 40% старых советских танков бронетранспортеров из военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

Как сообщает The Moscow Times, "Вагжаново" располагается неподалеку Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км. В сентябре 2021 года там под открытым небом хранилось почти 3840 единиц бронетехники. Уже через восемь месяцев войны – в ноябре 2022 года – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года-около 2270.

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За это время с базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая ее часть (32%) вывезена после объявления мобилизации в конце 2022 года.

По данным нидерландского военно-аналитического проекта Oryx, к лету 2023 года Россия потеряла в войне с Украиной более 2000 танков. Расконсервированная техника используется также для паллиативной замены артиллерии.

"Кроме того, с танков из запаса можно снимать стволы и трансмиссии для капитального ремонта действующих танков и для восстановления других танков, снимаемых с хранения", - пишет издание.

Россия стягивает на войну старую технику - что сообщалось

Ранее Коваленко публиковал видео, как РФ тянет на войну устаревшие БРДМ-2МС:

"Только ленивый российский "эксперт" не рассказывал, что эта машина себя изжила, морально и технически, а потому, армии РФ не нужна", - отметил эксперт.

Впоследствии в Сети появились фото со старыми советскими танками ИС-3 1945 года выпуска вместе с предположениями, что РФ начала расконсервировать их для отправки на войну в Украину.

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