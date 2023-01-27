Силы обороны Украины сейчас чаще сбивают ударные вертолеты Ка-52, и штурмовые самолеты Су-25, потому что эта техника поддерживает наземные войска оккупантов.

Российские захватчики чаще начали применять вертолеты и самолеты на линии фронта из-за оживления боевых действий возле Бахмута в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, его спросили, с чем связано то, что на линии фронта в последнее время ВСУ уничтожают больше воздушных целей российских оккупантов.

Видео дня

Он сказал, что на линии фронта сбивают ударные вертолеты Ка-52, транспортные вертолеты Ми-8, а также штурмовые самолеты Су-25, потому что эта техника поддерживает наземные войска.

По его словам, российские оккупанты пытаются поддерживать свои штурмовые действия на Бахмутском направлении привлечением воздушной техники.

"Вы видели несколько дней подряд положительную для нас статистику сбивания воздушных целей: по два, три, пять, по шесть типов воздушных целей были сбиты. Это связывается с тем, что есть оживление боевых действий на Бахмутском направлении, где стоит наша крепость, и таким образом противник поддерживает тех смертников, которые лезут туда непрестанно, и уничтожаются", - сказал Игнат.

ВСУ приземляют российские "птички"

В последнее время воздушные силы все чаще отчитываются об уничтожении российских штурмовиков и боевых вертолетов на фронте. "Птички" чаще всего приземляют на Бахмутском направлении. 24 января ВСУ сбили три российских ударных вертолета Ка-52 и штурмовой самолет Су-25.

25 января Силы обороны Украины уничтожили два вражеских самолета Су-25 вертолет Ка-52, четыре БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".

Вас также могут заинтересовать новости: