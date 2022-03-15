Отмечается, что они выпускаются баллистическими ракетами малой дальности "Искандер-М", которые Россия направляет с мобильных пусковых установок через границу.

Американская разведка заявила, что баллистические ракеты, которые запустила Россия по Украине, содержат неожиданности: приманки, которые обманывают радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Этими приманками оснащены баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М", пишет The New York Times.

По словам представителя американской разведки, каждое из устройств имеет примерно фут длиной, форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

Они выпускаются баллистическими ракетами малой дальности "Искандер-М", которые Россия направляет с мобильных пусковых установок через границу.

"Каждый наполнен электроникой и производит радиосигналы, чтобы заглушить или подделать вражеские радары, которые пытаются найти "Искандер-М", и содержит источник тепла для привлечения входящих ракет", – рассказали в разведке.

Стоит отметить, что Россия все больше полагается на воздушные бомбардировки, обстрелы городов и гражданского населения с применением запрещенных видов боеприпасов.

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