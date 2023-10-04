В Новороссийск перешли два фрегата, три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей.

Россия перебрасывает часть Черноморского флота РФ из постоянно находящегося под атаками Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае.

По данным OSINT-аналитика MT Anderson, который опубликовал снимки Planet Labs от 2 октября, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В то же время, в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли. Кроме того, в самом Севастополе, судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля и подводная лодка класса Kilo.

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Как заявил изданию "Медуза" бывший норвежский офицер и OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен, уход кораблей — это "отголосок" атак на Севастополь, но это не значит, что флот ушел полностью — на базах Черноморского флота остаются корабли.

Атаки на Севастополь

Севастополь в последнее время находится под постоянным прицелом ВСУ

Так, в ночь на 13 сентября был атакован судоремонтный завод, в доке которого находился большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку, которая была носителем ракет "Калибр".

В разведке Британии считают, что ВСУ фактически нанесли поражение флоту Российской Федерации в Черном море.

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