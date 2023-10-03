Джеймс Хиппи отметил, что прогресс в войне хоть и медленный, но он есть.

В Министерстве обороны Великобритании оценили военные достижения Украины в Черном море. В британском оборонном ведомстве считают, что ВСУ фактически нанесли поражение флоту Российской Федерации в Черном море.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", – цитирует младшего министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи издание "Европейская правда".

При этом он указал, что в ходе наземного контрнаступления украинских военных "каждый дюйм важен".

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Потери флота России из-за войны в Украине - главные новости

Украина хоть и не имеет своего флота, чтобы дать отпор России в Черном море, но украинские военные оказались очень изобретательны. В апреле 2022 года наши защитники смогли потопить крейсера "Москва".

В этом году прямо в сухом доке временно оккупированного Севастополя серьезно повредедили большой десантный корабль "Минск" и подводнуб лодку "Ростов", которая могла нести крылатые ракеты "Калибр".

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