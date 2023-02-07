Страна-агрессор эксплуатирует репутацию известных СМИ, распространяя ложь от их имени.

Россияне выдумывают все более изощренные способы распространения дезинформации.

При поддержке российского правительства все чаще проводятся операции, в рамках которых дезинформацию распространяют от имени известных международных СМИ, пишет Bloomberg.

В отчете о манипуляциях с информацией за рубежом, опубликованном Службой внешних действий ЕС, описаны несколько эпизодов, когда россияне полностью "слизали" стиль иностранных СМИ (например, Al Jazeera и Euronews) и распространили от их имени фейки. Объектами подражания становились печатные СМИ и телеканалы. Распространяя дезинформацию от их имени россияне придавали этому контенту легитимности.

Видео дня

В исследовании упоминаются четыре случая, когда поддельные СМИ использовались для нападок на Украину и президента Владимира Зеленского. К примеру, так распространялись видео, где утверждалось, что украинские футбольные болельщики якобы были задержаны в Дохе, Катар из-за "нацистского поведения" во время чемпионата мира по футболу. Другое аналогичное видео сообщало, что немецкий аукционный дом собирается уничтожить российские произведения искусства. Этот контент впоследствии был быстро подхвачен российскими пропагандистами и распространен по каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

Борьба ЕС с российской дезинформацией

Сейчас, когда ЕС готовится принять 10-ый с момента полномасштабного вторжения пакет санкций против РФ (его принятие могут приурочить к первой годовщине полномасштабной войны), Польша и страны Балтии продолжают настаивают на включении санкций против российских СМИ в санкционный пакет. Сообщалось, что эти страны предлагают блоку запретить больше средств массовой информации.

В последние месяцы ЕС запретил множество российских каналов за распространение дезинформации (RT English, RT UK, RT France, RT Germany, RT Spanish, Sputnik, RTR Planeta, Россия 24, TVCI и другие). При этом в Еврокомиссии сообщали, что ЕК стремится "усилить борьбу с российской пропагандой и устранить лазейки".

7 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая на фоне растущих опасений.

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