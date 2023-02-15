В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и здание школы.

В Покровске Донецкой области, который российские оккупанты обстреляли 15 февраля 2023 года, завершена спасательная операция. Жертвами удара по многоэтажке стали три человека, еще 11 жителей ранены.

Как отметил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, среди раненых один человек в тяжелом состоянии. Он находится в больнице в соседней области.

"В результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа. Не проходит и дня, чтобы россияне не совершили военного преступления на нашей земле", – добавил Кириленко.

Видео дня

Обстрел Покровска

В среду, 15 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Покровске Донецкой области. В результате удара почти полностью разрушены верхние этажи здания.

Около 14:30 спасатели достали из-под завалов дома в Покровске тело погибшего мужчины. На месте происшествия развернули штаб проведения аварийно-спасательных и поисковых работ.

Позже стало известно, что число жертв российского удара по многоэтажному жилому дому увеличилось. Тогда сообщалось о двух погибших и 11 раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: