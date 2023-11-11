Трагедия произошла сегодня днем.

В Сумской области в результате обстрела российских оккупантов погибли двое мужчин, ехавших на мотоцикле.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по данным следствия, сегодня, 11 ноября, около 13:00 враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута - Новая Гута Шосткинского района Сумской области и убил украинцев.

Так, при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Россия убила человека в Херсоне в годовщину освобождения города

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома в Херсоне ранения различной степени тяжести получили три человека - две женщины и мужчина. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью, он скончался в больнице.

Впоследствии еще одна женщина попала под обстрел со стороны российских вражеских войск в центре Херсона. Она в больнице с осколочными ранениями правых бедра и плеча.

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