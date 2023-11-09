Еще три человека получили ранения.

Сегодня в результате вражеского обстрела Херсона погиб 72-летний мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Один погибший и трое раненых: Россия продолжает бить по мирным жителям в Херсоне", - заявил он.

По информации Клименко, враг обстрелял жилой квартал в многострадальном микрорайоне Остров около полудня. В результате атаки погиб 72-летний местный житель, еще один 74-летний мужчина ранен. Во время обстрела он находился в подъезде дома. Пострадавшего госпитализировали.

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Министр добавил, что еще двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви.

По данным начальника Херсонской МВА Романа Мрочка, погибший мужчина получил взрывную травму, не совместимую с жизнью. Во время вражеской атаки он находился на балконе.

Ситуация с обстрелами Херсона и области

Херсон и правобережная часть области после освобождения год назад от российских оккупантов страдают под постоянных вражеских обстрелов. Их обстреливают из различных видов вооружений, в том числе и управляемыми авиабомбами. В результате вражеских атак уничтожается инфраструктура, жилые кварталы, погибает много гражданских.

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