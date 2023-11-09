Сегодня в результате вражеского обстрела Херсона погиб 72-летний мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Один погибший и трое раненых: Россия продолжает бить по мирным жителям в Херсоне", - заявил он.
По информации Клименко, враг обстрелял жилой квартал в многострадальном микрорайоне Остров около полудня. В результате атаки погиб 72-летний местный житель, еще один 74-летний мужчина ранен. Во время обстрела он находился в подъезде дома. Пострадавшего госпитализировали.
Министр добавил, что еще двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.
Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви.
По данным начальника Херсонской МВА Романа Мрочка, погибший мужчина получил взрывную травму, не совместимую с жизнью. Во время вражеской атаки он находился на балконе.
Ситуация с обстрелами Херсона и области
Херсон и правобережная часть области после освобождения год назад от российских оккупантов страдают под постоянных вражеских обстрелов. Их обстреливают из различных видов вооружений, в том числе и управляемыми авиабомбами. В результате вражеских атак уничтожается инфраструктура, жилые кварталы, погибает много гражданских.