Оккупанты без успеха атаковали позиции ВСУ в Изюмском районе, после чего отступили.

В Харьковской области в результате обстрелов три человека погибли, десять получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, ночью под обстрелы попали Киевский и Слободской районы, в результате повреждена критическая инфраструктура и жилой фонд.

Председатель Харьковской ОГА добавил, что также оккупанты нанесли удары по районам области.

"Всего в области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых",- сообщил Синегубов. По его словам, в г. Балаклея – один погибший, семь раненых, в Чугуеве – один погибший, один раненый, в Черкасской Лозовой – один погибший, в с. Слобожанское – двое раненых.

Также повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры.

Синегубов сообщил, что оккупанты без успеха пытались атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Изюмском районе, после чего отступили.

По его словам, российские войска потеряли значительное количество живой силы и бронированной техники. "ВСУ пытаются продвигаться вперед, освобождая наши населенные пункты", - добавил Синєгубов.

Как сообщал УНИАН, ранее российские войска обстреляли село возле Харькова фосфорными боеприпасами. В целом, по информации Генштаба, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, однако никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

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