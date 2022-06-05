В целом российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области.

Возле Харькова российские оккупанты обстреляли село Черкасские Тишки.

Об этом идет речь в утренней сводке за 5 июня Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки", - сообщили в Генштабе.

В целом российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, но никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.

"На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе", - сообщили в Генштабе.

А вот в Изюмском районе казавшаяся "бесконечной" перегруппировка ВС РФ все же завершилась. Отдельные подразделения перешли к наступлению в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. В частности, сначала снаряд попал в районе коксохимического завода, а затем – в центре города.

Напомним, УНИАН писал, что известно о фосфорных боеприпасах, которыми Россия бомбит Украину.

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