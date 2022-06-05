Возле Харькова российские оккупанты обстреляли село Черкасские Тишки.
Об этом идет речь в утренней сводке за 5 июня Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки", - сообщили в Генштабе.
В целом российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ в Харьковской области, но никакого продвижения или даже его попыток в регионе не фиксируют.
"На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе", - сообщили в Генштабе.
А вот в Изюмском районе казавшаяся "бесконечной" перегруппировка ВС РФ все же завершилась. Отдельные подразделения перешли к наступлению в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
Ранее УНИАН сообщал, что россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. В частности, сначала снаряд попал в районе коксохимического завода, а затем – в центре города.
Напомним, УНИАН писал, что известно о фосфорных боеприпасах, которыми Россия бомбит Украину.