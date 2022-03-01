Количество пострадавших пока неизвестно.

В Житомире поздно вечером 1 марта был нанесен удар с воздуха по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответствующие видео распространили в сети.

Удар по базе 95-й бригады ВСУ задел прилегающие жилые дома. Спасатели уже на месте. Количество пострадавших пока неизвестно.

По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой "Калибр". Горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти.

"Это мы не воюем с мирными людьми. Су*и! жилые дома и больница", - передают слова мера города Сергея Сухомлина "Факты ICTV".

В Житомире бомба попала в жилой дом, в больнице выбиты окна, сказал мэр города Сергей Сухомлин. Количество пострадавших уточняется.

В результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы. Об этом сообщает ГСЧС.

По предварительной информации, погибли два человека, трое травмированных. Под завалами поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли воинскую часть в Городоцкой общине на Житомирщине, есть погибшие.

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