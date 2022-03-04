Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Сегодня около девяти утра российские войска в очередной раз обстреляли Житомир - в разных районах города был слышен взрыв.

Об этом пишет "Суспильне". Корреспонденты издания, которые живут в центре города, сообщили, что после взрыва задрожали окна.

Городской голова Сергей Сухомлин в прямом эфире в Facebook сообщил об обстреле ракетой, она попала в здание школы №25.

"По жертвам и пострадавшим чуть позже, фактически половина школы разрушена, идут спасательные работы", - сказал он.

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