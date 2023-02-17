Вениславский отметил, что в Украине осознают эту угрозу и готовы к таким действиям врага.

Член Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что российские оккупанты готовятся к более интенсивному применению авиации в войне против Украины в ближайшей перспективе, чтобы нанести удары по системам ПВО и полевым складам.

"Преимущество в самолетах у россиян в разы больше. Мы это признаем, мы это понимаем. Это понимают западные партнеры. Одним из очень важных направлений "Рамштайна" была как раз интенсификация поставок для Украины новых видов систем ПВО. Причем с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам. Потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов. Но мы к этому готовы", – объяснил Вениславский в эфире телеканала "Рада".

По его словам, даже существующие системы С-300 советского образца, а также системы более малой мощности "Бук" и армейская система противовоздушной обороны разных типов позволяют минимизировать любые угрозы.

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"А с теми сигналами, которые мы получили по новым поставкам систем противовоздушной обороны и ракет к тем, которые уже сейчас есть на территории Украины, я убежден, что мы минимизируем в том числе те угрозы, которые существуют постоянно. Говорить о том, что сейчас они увеличились резко оснований нет. Хотя мы и наши западные партнеры прогнозируем, что в ближайшей перспективе враг может более интенсивно применять именно авиацию для того, чтобы нанести удары по нашим системах противовоздушной обороны, по тем полевых складах, которые сейчас есть. Мы это понимаем, мы к этому готовы и осознаем все угрозы", – резюмировал Вениславский.

Угроза массированного применения авиации Россией

На днях издание Foreign Policy со ссылкой на западную разведку сообщило, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

Военный эксперт Олег Жданов выразил сомнение в том, что РФ стянула к границам Украины 300 самолетов и 400 вертолетов. По его словам, в начале вторжения в Вооруженных силах Российской Федерации числилось около 500 самолетов, из которых только 330 были в боевом состоянии.

В британской разведке считают, что пока маловероятно, что Воздушно-космические силы России готовятся к расширению использования авиации в войне против Украины. При этом там отметили, что за последнюю неделю количество вылетов россиян выросло после нескольких недель замедления.

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