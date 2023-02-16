Жданов напомнил, что в российской армии нехватка пилотов.

Военный эксперт Олег Жданов выразил сомнение в том, что Россия может накапливать вблизи украинской границы большое количество самолетов и вертолетов.

На своем YouTube-канале он прокомментировал информацию о том, что РФ стянула к границам Украины 300 самолетов и 400 вертолетов. По его словам, в начале вторжения в Вооруженных Силах Российской Федерации числилось около 500 самолетов, из которых только 330 были в боевом состоянии.

"Если мы посмотрим список потерь, то на сегодняшний день мы уничтожили большую половину. Откуда еще 300 машин взялось? То же самое по вертолетам - откуда еще 400, если оставшиеся в живых "К-52" вообще исчисляются десятками?" - сказал он.

Кроме того, в российской армии уже не осталось летчиков-асов, убежден Жданов. "Летчики-асы в России закончились еще летом. Вспомните, мы летом сбивали уже летчиков-пенсионеров в районе Северодонецка, которые воевали в ЧВК "Вагнера". А в прошлом году Россия проводила досрочные выпуски летчиков-курсантов из-за катастрофической нехватки пилотов", - добавил эксперт.

"Все эти совокупные факторы вызывают ряд вопросов и сомнение в том, что Россия может массированно применить авиацию. Тем более в первые месяцы войны, когда Россия имела тотальное превосходство в воздухе, они показали, что они не умеют массировано применять авиацию, у них пилоты не умеют летать в составе больших групп", - добавил Жданов.

Россия стягивает авиацию к границе: заявления

Ранее в Financial Times сообщили, что по данным западной разведки РФ накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты, которые может использовать для поддержки наземного наступления.

По мнению майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, РФ может атаковать с воздуха. Он сообщил, что у Украины сейчас примерно в 10 раз меньше самолетов, чем у России

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