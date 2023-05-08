РФ продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси.

Российская Федерация рассматривает возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси.

Как сообщает Центр национального сопротивления, по информации от белорусского подполья, "Гомельский радиозавод" уже посетила рабочая группа иранских инженеров. Организовывали визит российская ФСБ и белорусская КГБ.

Во время поездки обсуждалась возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе. Как известно, на базе этого завода уже проводилась доукомплектация дронов.

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"Соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана", - отметили в ЦНС.

Война в Украине - иранские дроны

Россия регулярно использует иранские дроны для атаки по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины.

Недавно РФ использовала новый маршрут БПЛА для атаки по Одессе. По словам Гуменюк, дроны типа Shahed-131/136 были выпущены, в частности, по Одесской области с направления Азовского моря по использованию особенностей ландшафта.

В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Их было 35 штук.

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