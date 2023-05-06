Отлично сработали украинские "стражи неба" из воздушного командования "Восток".

В ночь на 6 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками иранского производства Shahed.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, украинские "стражи неба" из воздушного командования "Восток" отлично сработали - военные приземлили все четыре дрона.

"Обломки сбитых "мопедов" упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в пяти частных домах. Изуродованы две хозяйственные постройки и линия электропередач. Люди невредимы", - отметил чиновник.

Утром 6 мая стало известно, что над Днепропетровской области сбили еще один БПЛА.

РФ использует против Украины дроны Shahed - актуальное

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая во время воздушной атаки против Украины российские военные направили на Одессу 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

В эту же ночь Россия атаковала и Киев, направив на столицу дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Воздушная тревога в столице длилась более 3,5 часов.

А ночью 5 мая россияне атаковали Днепропетровскую область дронами. Оккупанты применили два ударных беспилотника Shahed с юго-восточного направления.