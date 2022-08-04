По словам Жданова, это может произойти во время операции по освобождению полуострова украинской армией.

Россия после захода Вооруженных сил Украины в оккупированный Крым может нанести по полуострову ракетные удары.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук.

По прогнозу Жданова, россияне в таком случае будут оказывать сопротивление ВСУ и по возможности дистанционно влиять на полуостров.

"Они не будут считаться, что там те же самые граждане, которым они раздали российские паспорта. Путин же сказал - не считать потери среди гражданского населения, главное - выполнить военную и политическую задачу. Поэтому если мы будем наступать на Крымском полуострове, вполне вероятно, что Вооруженные силы России будут наносить огневые удары по территории Крыма", - заявил он.

Он также не исключил, что Украина сможет использовать российские системы ПВО, если захватит их в Крыму.

Ранее Жданов рассказывал, что освобождение Крыма от оккупантов ВСУ будут проводить не позиционными боями, а с помощью маневренного наступления отдельными частями и подразделениями.

Украинский полуостров находится под российской оккупацией с весны 2014 года.