В то же время захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций.

Вражеская армия использует украинские больницы на временно захваченных территориях. Там оккупанты оказывают медицинскую помощь своим раненым военным.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает цинично наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, по информации Генштаба, оккупанты используют сеть учреждений здравоохранения на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава.

В то же время захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

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