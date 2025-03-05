В издании отмечают, что быстро восполнить пробел в американском оружии будет почти невозможно.

Пока неизвестно, сколько времени сможет продержаться Украина без помощи США, ведь все зависит от того, как быстро Европа может помочь стране компенсировать артиллерию, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружений, которые были прекращены администрацией президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

В издании напомнили, что в этом году США обязались поставить Украине оружия и оборудования на сумму 11 млрд долларов. По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, часть из них была получила со складов Пентагона, а часть заказали в рамках новых оборонных контрактов. В то же время высокопоставленный чиновник Минобороны США отметил, что реальная цифра составляет около 9 млрд долларов.

Несмотря на то, что Европа обещает поддерживать Украину, быстро восполнить пробел в оружии будет почти невозможно, подчеркивают в NYT.

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"Безусловно, через четыре месяца их силы начнут ослабевать, потому что у них просто не будет достаточно боеприпасов и техники, чтобы заменить то, что они потеряли", - отметил один из авторов исследования Центра стратегических и международных исследований Марк Ф. Кансиан, бывший стратег по вопросам вооружений Белого дома.

В то же время в немецкой исследовательской организации Kiel Institute for the World Economy отметили, что из 136 млрд долларов военной помощи, которую союзники передали Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, почти половина поступила от США.

Со временем американская часть помощи уменьшилась, ведь оборонная промышленность в Украине и Европе ускорила производства. По оценкам Королевского института объединенных вооруженных сил, лишь около 20% военной техники, которая сейчас поставляется в Украину, происходит из США.

"Но эти 20 процентов являются наиболее смертоносными и важными", - отметил Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора института.

По его словам, без американской помощи Украина не испытает внезапного коллапса, однако он добавил:

"Эффект будет кумулятивным".

В свою очередь Камиль Гранд, который был помощником генсека НАТО во время вторжения РФ в Украину, отметил, что артиллерийское производство в Европе сейчас почти соответствует потребностям военного времени.

Однако производители систем противовоздушной обороны имеют решающее значение для выживания Украины, подчеркивают в NYT.

"На наем и обучение дополнительных работников, расширение производственных площадей и получение редкоземельных элементов и другого сырья на конкурентном рынке, который тормозится ограниченной цепочкой поставок, могут уйти годы", - отметили в материале.

По словам руководителей отрасли, они не могут инвестировать в эти усовершенствования без гарантий контрактов, которые обычно длятся не менее 10 лет, и которые некоторые правительства не желают предоставлять.

"Мы сейчас не находимся в условиях настоящей военной экономики, если сравнивать с Россией", - отметил Гранд.

Он добавил, что для заключения оборонных контрактов нужна более политическая воля в Европе:

"Денег недостаточно, чтобы решить все".

В то же время в своем исследовании "Обречена ли Украина?" Кансиан спрогнозировал, что без военной поддержки США Украина будет вынуждена принять невыгодное для себя соглашение о прекращении огня с РФ. Это может означать уступку пятой части своей территории и отказ от стремления вступить в НАТО.

Что касается других союзников, то некоторые из них также могут сократить собственную помощь, аргументируя это тем, что без американской поддержки "это проигрышное дело", считает Кансиан.

Военная помощь США для Украины - последние новости

Ранее нардеп Роман Костенко ответил, сколько времени Украина сможет продержаться без помощи США. По его словам, в случае такого сценария ситуация будет очень плохая, однако не катастрофическая.

"Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя - снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", - заверил он.

В то же время издание AP написало, что остановка военной помощи Трампом не будет смертельной для Украины. По словам журналистов, прежде всего прекращение помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта.

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