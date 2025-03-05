Пока неизвестно, сколько времени сможет продержаться Украина без помощи США, ведь все зависит от того, как быстро Европа может помочь стране компенсировать артиллерию, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружений, которые были прекращены администрацией президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.
В издании напомнили, что в этом году США обязались поставить Украине оружия и оборудования на сумму 11 млрд долларов. По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, часть из них была получила со складов Пентагона, а часть заказали в рамках новых оборонных контрактов. В то же время высокопоставленный чиновник Минобороны США отметил, что реальная цифра составляет около 9 млрд долларов.
Несмотря на то, что Европа обещает поддерживать Украину, быстро восполнить пробел в оружии будет почти невозможно, подчеркивают в NYT.
"Безусловно, через четыре месяца их силы начнут ослабевать, потому что у них просто не будет достаточно боеприпасов и техники, чтобы заменить то, что они потеряли", - отметил один из авторов исследования Центра стратегических и международных исследований Марк Ф. Кансиан, бывший стратег по вопросам вооружений Белого дома.
В то же время в немецкой исследовательской организации Kiel Institute for the World Economy отметили, что из 136 млрд долларов военной помощи, которую союзники передали Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, почти половина поступила от США.
Со временем американская часть помощи уменьшилась, ведь оборонная промышленность в Украине и Европе ускорила производства. По оценкам Королевского института объединенных вооруженных сил, лишь около 20% военной техники, которая сейчас поставляется в Украину, происходит из США.
"Но эти 20 процентов являются наиболее смертоносными и важными", - отметил Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора института.
По его словам, без американской помощи Украина не испытает внезапного коллапса, однако он добавил:
"Эффект будет кумулятивным".
В свою очередь Камиль Гранд, который был помощником генсека НАТО во время вторжения РФ в Украину, отметил, что артиллерийское производство в Европе сейчас почти соответствует потребностям военного времени.
Однако производители систем противовоздушной обороны имеют решающее значение для выживания Украины, подчеркивают в NYT.
"На наем и обучение дополнительных работников, расширение производственных площадей и получение редкоземельных элементов и другого сырья на конкурентном рынке, который тормозится ограниченной цепочкой поставок, могут уйти годы", - отметили в материале.
По словам руководителей отрасли, они не могут инвестировать в эти усовершенствования без гарантий контрактов, которые обычно длятся не менее 10 лет, и которые некоторые правительства не желают предоставлять.
"Мы сейчас не находимся в условиях настоящей военной экономики, если сравнивать с Россией", - отметил Гранд.
Он добавил, что для заключения оборонных контрактов нужна более политическая воля в Европе:
"Денег недостаточно, чтобы решить все".
В то же время в своем исследовании "Обречена ли Украина?" Кансиан спрогнозировал, что без военной поддержки США Украина будет вынуждена принять невыгодное для себя соглашение о прекращении огня с РФ. Это может означать уступку пятой части своей территории и отказ от стремления вступить в НАТО.
Что касается других союзников, то некоторые из них также могут сократить собственную помощь, аргументируя это тем, что без американской поддержки "это проигрышное дело", считает Кансиан.
Военная помощь США для Украины - последние новости
Ранее нардеп Роман Костенко ответил, сколько времени Украина сможет продержаться без помощи США. По его словам, в случае такого сценария ситуация будет очень плохая, однако не катастрофическая.
"Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя - снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", - заверил он.
В то же время издание AP написало, что остановка военной помощи Трампом не будет смертельной для Украины. По словам журналистов, прежде всего прекращение помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта.