Силы обороны на Покровском направлении демонстрируют, что могут останавливать мясные штурмы.

Российская Федерация не имеет ресурса для осуществления быстрого наступления. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.

"У России пока ресурсов для штурма, для быстрого наступления, нет. Все, что они могут делать - они могут очень небольшими участками захватывать нашу территорию, теряя огромное количество людей - на каждую сотню метров по тысяче человек они готовы класть", - убежден Нарожный.

Эксперт добавил, что другого понимания действий у россиян быть не может.

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В то же время, по его словам, Силы обороны Украины могут отвечать на такую российскую тактику.

"Это и минирование. Это и огромное количество дронов. Это и украинская артиллерия, которая уничтожает их, как мы видим, на том же Покровском участке. Мы уже способны остановить эту тактику мясных штурмов. Мы успешно уже останавливаем", - сказал Нарожный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что вероятность масштабных наступательных действий оккупантов в Донецкой области сохраняется. Резервы для наступательных действий у россиян есть, несмотря на уменьшение количества добровольцев.

Командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Андрей "Фаворит" сообщил, что пойти в масштабное контрнаступление ВСУ сейчас не могут, но и у российских войск тоже такой возможности пока нет. Враг не может позволить масштабно наступать, поэтому выбирает приоритетные направления.

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