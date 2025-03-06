Российская Федерация не имеет ресурса для осуществления быстрого наступления. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.
"У России пока ресурсов для штурма, для быстрого наступления, нет. Все, что они могут делать - они могут очень небольшими участками захватывать нашу территорию, теряя огромное количество людей - на каждую сотню метров по тысяче человек они готовы класть", - убежден Нарожный.
Эксперт добавил, что другого понимания действий у россиян быть не может.
В то же время, по его словам, Силы обороны Украины могут отвечать на такую российскую тактику.
"Это и минирование. Это и огромное количество дронов. Это и украинская артиллерия, которая уничтожает их, как мы видим, на том же Покровском участке. Мы уже способны остановить эту тактику мясных штурмов. Мы успешно уже останавливаем", - сказал Нарожный.
Война в Украине - ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что вероятность масштабных наступательных действий оккупантов в Донецкой области сохраняется. Резервы для наступательных действий у россиян есть, несмотря на уменьшение количества добровольцев.
Командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Андрей "Фаворит" сообщил, что пойти в масштабное контрнаступление ВСУ сейчас не могут, но и у российских войск тоже такой возможности пока нет. Враг не может позволить масштабно наступать, поэтому выбирает приоритетные направления.