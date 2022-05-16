Местным жителям обещают компенсацию в обмен на указания, что их дома разрушила украинская армия.

Россия готовит самый большой подлог "свидетельств свидетелей" о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Захватчики не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными". В итоге ложные свидетельства будут подготовлены в письменной форме самими местными жителями, которые остались в городе.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тысяч рублей (ориентировочно 6 тысяч долларов США), за погибшего члена семьи – 3 миллиона рублей (ориентировочно 33 тысяч долларов США)", – отметил он.

По данным Андрющенко, регистрацию заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9:

"При представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией". В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями".

"В итоге Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС", – добавил Андрющенко.

Он отметил, что в реальности проведение подобной компенсации невозможно: "Только на выполнение этих обещаний мариупольцам Россия должна потратить не менее 2,5 миллиарда долларов США. Люди должны понимать, что этого не будет сделано никогда".

Напомним, ранее сообщалось, что россияне поспешно разбирают завалы уничтоженного ими роддома в Мариуполе.

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