Весь призывают спасти украинских военных, находящихся на территории "Азовстали" в Мариуполе.

В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая. Город практически разрушен российскими оккупантами.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе в понедельник, 16 мая.

03:25 Оккупанты под прикрытием "национализации" присваивают имущество украинцев в Мариуполе. Как рассказал советник городского головы Петр Андрющенко, речь идет не только о государственной или коммунальной собственности, но и о собственности физических и юридических лиц.

00:04 InformNapalm сообщает о вероятной подготовке спецоперации РФ в Мариуполе.

"...Совокупность данных позволяет предположить, что на 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе готовится реализация масштабных действий ВС РФ с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. К действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 человек. Предварительно глобальный замысел командования ВС РФ до конца не ясен, но озвучим ключевые данные, запланированные россиянами на 16-17 мая", - говорится в сообщении.

В частности, среди этих данных:

привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей;

отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых не известно. В сопровождении с охраной бронетехники.

Аналитики сообщества предполагают, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ, якобы защитники Азовстали сдались в плен, и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций. Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции.

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