Армия РФ не применяла ракетоносители в Крыму во время последних массированных атак.

Проблемы с логистическим обеспечением Черноморского флота могут быть основной причиной того, почему оккупанты в последние массированные атаки по Украине не использовали свои морские ракетоносители из акватории оккупированного полуострова Крым.

Об этом сказал пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона "Единые Новости", комментируя удары захватчиков по городам Украины 29 декабря и 2 января, а также общую ситуацию в Черном море.

По состоянию на утро 3 января в его акватории российских ракетоносителей не зафиксировали, хотя погодные условия достаточно благоприятны для выхода подобных единиц в море. К тому же, как отметил Плетенчук, соответствующие ракетоносители РФ в принципе являются "всепогодными".

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Но утром в Черном и Азовском морях были только три российских корабля, с которых нельзя запустить ракеты. Отсутствие активности ракетоносителей Плетенчук объяснил так:

"Что касается участия этих единиц (в обстрелах - УНИАН), в первую очередь они испытывают проблемы с логистическим обеспечением. Неоднократно я уже говорил, что военно-морская база основная находится в Севастополе, ракеты находятся в Севастополе. Даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, которое способно загружать эти крылатые ракеты на эти носители, нет. Следовательно, это может быть основной причиной".

Он подчеркнул, что проблемы с логистикой у врага – это следствие противодействия со стороны Сил обороны и безопасности Черноморскому флоту РФ в акватории Черного моря.

Россия нанесла массированный удар по Украине перед Новым годом и 2 января

29 декабря РФ провела массированную атаку по Украине - враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Ночью и утром 2 января враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад - 29 декабря 2023 года. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые запустил враг.

Российские корабли в Черном море - детали

В Черном море долго не фиксировалось присутствие вражеских ракетоносителей. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в середине декабря заявила, что корабельная группировка РФ фактически свернута.

Позже Плетенчук дал объяснение, почему Россия перестала использовать "Калибры" для ударов по Украине. По его словам, оккупантов имеют проблемы с логистикой, поэтому они ограничены в таких пусках.

Спикер рассказал, что благодаря "Нептунам", "Гарпунам" ВСУ отогнали агрессора с Черного моря. Скорее всего, как предполагает Плетенчук, со временем этот вопрос они решат. Но противодействовать "Калибрам" Силы обороны научились, добавил он.

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