Сегодня над Киевом сбили 10 "Кинжалов" с 10 именно системами Patriot.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного сдерживания атак врага. По его словам, сегодня Киев спасли от катастрофы именно эти системы.

Об этом Залужный заявил в своей публикации в соцсети X. По его данным, наши Воздушные силы сбили системами Patriot 10 "Кинжалов" из 10.

"Сегодня Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Это рекорд. Если бы ракеты поразили цель, то последствия были бы катастрофическими", - отметил он.

Залужный выразил благодарность партнерам за предоставленные Patriot и подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО.

"Нет оснований считать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним", - указал Залужный.

Как Россия била ракетами "Кинжал" по Киеву

2 января оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами. Всего было запущено более 60 ракет разных типов. В КМВА сообщали об ударе по многоэтажке в Соломенском районе столицы.

На фоне очередной массированной ракетной атаки России в Германии раскритиковали медленные поставки вооружения. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представительница Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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